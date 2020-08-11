Samanyolu Haber /Gündem / 'Ağır hasta sayısı giderek artış gösteriyor' /11 Ağustos 2020 20:34

'Ağır hasta sayısı giderek artış gösteriyor'

Türkiye'de son 24 saatte 1183 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 15 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 243 bin 180, can kaybı 5 bin 873 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Son 3 gündür hastaneye yatışlarda yüzde 32 azalma var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan ağır hasta sayısında artış devam ediyor" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü salgınına ilişkin son verileri açıkladı. Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre, Türkiye’de son 24 saatte 1183 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 15 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 243 bin 180, can kaybı 5 bin 873 oldu.

Son 24 saatte 1185 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 226 bin 155’e yükseldi.

Fahrettin Koca mesajında, “Son 3 gündür hastaneye yatışlarda yüzde 32 azalma var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan ağır hasta sayısında artış devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa” ifadelerini kullandı.
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