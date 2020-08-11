'Ağır hasta sayısı giderek artış gösteriyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü salgınına ilişkin son verileri açıkladı. Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre, Türkiye’de son 24 saatte 1183 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 15 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 243 bin 180, can kaybı 5 bin 873 oldu.







Son 24 saatte 1185 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 226 bin 155’e yükseldi.





Fahrettin Koca mesajında, “Son 3 gündür hastaneye yatışlarda yüzde 32 azalma var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan ağır hasta sayısında artış devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa” ifadelerini kullandı.