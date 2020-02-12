Ağır kanserli kadını facebook paylaşımından tutukladılar

Facebook paylaşımları nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan kanser hastası Ayten Sarıkaya Kesler havalimanında gözaltına alındı. Sevk edildiği Bakırköy Adliyesi’nde tutuklama kararı verilen Kesler, bayıldı ve hastaneye kaldırıldı.







GİZLİ TANIK İFADESİYLE TUTUKLAMA KARARI





“İnsanlık yerlerde” başlığı ile bir açıklama yayımlayan İsviçre Alevi Birlikleri Federasyonu, “53 yaşındaki kanser hastalığı bütün vücuduna yayılmış Ayten Sarıkaya Kesler, yaşadığı İsviçre’den Türkiye’ye giriş yaparken gizli tanık ifadesiyle Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla polislerce gözaltına alındı. Adliye koridorunda hakimin tutukluluk kararını duyunca baygınlık geçiren Ayten Sarıkaya Kesler, avukatı’nın tüm itirazlarına rağmen cezaevine gönderildi.” ifadeleri kullanıldı.





ALEVİ DERNEKLERİ TEPKİ GÖSTERDİ





Kesler’in sağlık durumu ile ilgili ciddi endişeleri olduğunu belirten ailesi ve Alevi dernekleri, bir çağrı yaparak, “Yapılan bu insanlık dışı uygulamadan biran önce vazgeçilmeli ve hiçbir suçu olmayan bu canımız, tedavisine devam edilmek üzere hemen İsviçre’ye geri gönderilmelidir.” denildi.





ADLİYEDE BAYILDI: YERDE YATARKEN KİMSE İLGİLENMEDİ





Kesler’in avukatı Gülizar Tuncer Cumhuriyet gazetesine yaptığı yaptığı açıklamada şu an hastanede olduklarını ve müvekkilinin durumunun ağır olduğunu belirterek, “Kanser hastalığı metastaz yapmış durumda. İstanbul’dan aktarmalı uçakla Erzincan’a gidecekti. Ağır hasta olduğu raporlarla görülüyor olmasına rağmen hakkında tutuklama kararı verildi. Adliyede düşüp bayıldı ve yerde yatarken sorgu tutanağı imzalatılmaya çalışıldı. Tedavisi yurtdışında sürüyor kaçacak bir yeri yok. Biz şu an hastanedeyiz” dedi.





KARARA İTİRAZ





“Yerde yatarken kimse ilgilenmedi” diyen Tuncer, “Şu an hastanede ve durumu ağır olduğu için cezaevine götürülemiyor. Bu halde bir insan tutuklanabilir mi? Yarın itiraz edeceğim karara” diye konuştu.