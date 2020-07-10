Ağır vergiler vatandaşı vurdu! 1 telefon kendine, 1 telefon vergiye...

AKP Hükümetinin uygulamış olduğu ağır vergi uygulamaları vatandaşın cebinde para bırakmadı. Otomobilden gazoza kadar birçok alanda alınan özel vergiler vatandaşı bezdirmiş durumda.





VERGİLERİN İNSAFI YOK!

Koronavirüs salgınından sonra son dönemde gelen zamlarla birlikte telefon fiyatları da tırmanışa geçti. 2 bin liraya satılan akıllı telefonlar 3 bin liraya kadar yükseldi. Ekonomik krizdeki vatandaş orta halli bir telefon almak için bile cebinden en az 2 bin lira çıkması gerekiyor. Telefon fiyatlarının yükselmesinin bir diğeri nedeni de gelen vergi zamları. 1 adet telefondan 4 ayrı vergi alınıyor. Telefonlar, bayi karı eklenmeden Türkiye'ye neredeyse 2 katı fiyatına giriş yapmış oluyor. Bunun yanı sıra dolar kurundaki yükseliş de telefon fiyatlarının zamlanmasında etkili oldu.





Telefon fiyatları şu şekilde hesaplanıyor:





1500 LİRALIK TELEFON 2 KATINA ÇIKIYOR

Cep telefonlarında ÖTV oranı vergi matrahı 640 TL'ye kadar olanlar cihazlar için yüzde 25, 640 lira - 1500 lira arası olan cihazlar için yüzde 40 ve 1500 liranın üzerindekiler için ise yüzde 50 olarak uygulanıyor. KDV oranı yüzde 18 olan telefonları, ayrıca yüzde 10 oranında da TRT bandrolüne tabi tutuluyor. Bu oranlara ek olarak cep telefonlarına 19 Mart’tan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi adı altında yüzde 1’lik ek bir vergi daha geldi.