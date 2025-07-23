Ağıralioğlu 'AKP' iddiaları hakkında konuştu: Bu Oğan ve Akşener’in bıraktığı lekedir









“PKK ile yeniden masaya oturulmasını şiddetle eleştiriyoruz.”













“Bizimle birlikte DEVA bir PDF partisi olmaktan çıkabilir.”





“10 ay önce ‘terör bitti’ diyenler, şimdi örgütle masaya oturuyor. 30 kişi törenle gelip ultimatom verdi. Hani pazarlık yoktu? Korucu aşiret liderleri bile mücadele durduğunda PKK’nın toparlandığını söylüyor. Bugün yine aynı noktadayız.”





Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin AKP tarafından parasal olarak desteklendiği yönündeki iddialara karşı çıkarak sert açıklamalarda bulundu. Suçlamaların kaynağının 2023 seçim sürecinde rol alan Sinan Oğan ve Meral Akşener olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, “Onlar yüzünden herkes bu kaygıya sahip. Haklılar. Bizim de 50 milyon dolar alıp seçmeni satacağımızı düşünüyorlar” dedi.“Ben AKP’nin adamı olsam, Kılıçdaroğlu’nun aday yapılmaması için partiden ayrılıp mücadele eder miydim?” diyen Ağıralioğlu, bu iddiaları tamamen reddettiğini belirtti.Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, Marmara Cezaevi’nde kendisini ziyaret eden Ağıralioğlu ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Ağıralioğlu’nun partisiyle ilgili yorumları şöyle:“AKP’nin davetlerine hiç katılmadım.”“AKP’ye yaklaşmam; çünkü bilirim ki gölgeye sığınanın gölgesi olmaz.”“MHP’den kopuşlar hızlandı; son üç günde İstanbul’da 300 yeni üye katıldı.”Milliyetçi tabanda işbirliği sorusuna da yanıt veren Ağıralioğlu, Zafer Partisi ile birleşme veya seçim ittifakına sıcak bakmadığını söyledi:“Ümit Özdağ’a da söyledim: Birleşmemiz bize de, onlara da oy kaybettirir. Önce tek başımıza nereye kadar çıkacağımızı görelim. Şu an anketlerde %1,5–3 arasıyız, bu 5’e çıkarsa hızla büyürüz.”Ağıralioğlu, DEVA Partisi ile olası işbirliğine daha olumlu yaklaştığını belirtti:“Ali Babacan bu ülkenin önemli bir değeri ama siyasetçi değil.”“DEVA, her konuda PDF hazırlıyor ama siyaset üretmiyor.”Ağıralioğlu, hükümetin PKK politikalarına da sert sözlerle yüklendi:MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Alevi ve Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı önerisini değerlendiren Ağıralioğlu:“Yönetimde Gürcü, Kürt, Arap, Laz var. Türk var mı bilmiyorum. Elbette hepsi olabilir ama kimse Türkleri de göz ardı etmemeli. Eğer bir etnik grup korunacaksa, bugün korunması gereken Türklerdir.”