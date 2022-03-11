Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan askerlerin Doğu’ya nakli başladı

tr724.com'dan Adem Yavuz Arslan'ıngöre, bu kapsamda aralarında İstanbul Silivri İnfaz Kurumu, Ankara Sincan Kapalı Cezaevi ve İzmir Şakran Cezaevi’nde bulunan, ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası alan TSK mensupları Doğu illerine sevk ediliyor. TR724’e konuşan Adliye kaynaklarının verdiği bilgilere göre; şimdiye kadar 100’den fazla asker Adana, Erzurum, Kars, Diyarbakır ve Mardin gibi şehirlerdeki cezaevlerine teslim edildi. Güvenlik gerekçesiyle, tutukluların nakilleri birkaç kişiyle sınırlı tutuluyor.Yargıtay’ın ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet cezalarını onadığı askerler, rütbelerine göre listelendi. Orgeneral, korgeneral ve tümgeneral rütbesindeki askerler öncelikli olarak belirlenen cezaevlerine nakledildi. Sonra da albay ve yarbay rütbesindeki askerler gönderildi. Alt rütbelilerin nakli ise en sona bırakıldı.Ağırlaştırılmış müebbet dosyaları onanmayan askerler Ankara, İstanbul ve İzmir gibi şehirlerdeki cezaevlerinde 3’e kişilik koğuşlarda kalıyordu. Ancak cezanın onanması ile birlikte bütün sanıkların tek kişilik koğuşlarda cezalarının kalan kısmını çekmeleri gerekiyor. Ama bu cezaevlerinde tek kişilik koğuş sayısı sınırlı olduğu için tutuklular, farklı illere gönderiliyor.Asker yakınları ise nakillerden dolayı son derece rahatsız. Aile yakınları yapılan nakillerin tek nedenin tutuklularla aileler arasındaki ilişkileri tamamen koparmak olduğunun altını çiziyor. Şimdiye kadar Ankara ve İstanbul’da yakınlarını haftalık ya da aylık periyotlarla ziyaret ettiklerini belirten bir asker yakını, Yargıtay’ın kararının sonrasında eşinin Diyarbakır’a gönderildiğini söyledi. TR724’e konuşan hasta yakını, bu şartlar altında haftalık ya da aylık ziyaret etmelerinin çok zor olduğunu kaydetti. “Buradan Diyarbakır’a gitmek için en az bin ile bin 500 TL arasında masraf yapmamız gerekiyor. Uçakla gittiğimizde rakamlar daha da yükseliyor. Çocuklarla birlikte gittiğimizde ise maliyeti karşılamamız mümkün değil.” dedi.