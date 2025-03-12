AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu Moskova’da

Samanyoluhaber.com - Moskova





Sinirlioğlu’na temaslar esnasında, Moskova’nın yakınlarında bulunan ve Ukrayna İHA’ları tarafından gerçekleşen drone saldırılarının etkileri gösterildi.





Sinirlioğlu, “Vidny Bereg” konut kompleksine düzenlenen saldırıların ardından meydana gelen yıkımı görmek için olay yerine gitti.





Moskova’da bulunduğu sırada, Sinirlioğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek, Rusya ve AGİT arasındaki işbirliği üzerine görüşmelerde bulundu.





Sinirlioğlu’nun ziyaretinin, her iki taraf arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi ve uluslararası güvenlik konularının ele alınması amacıyla düzenlendiği bildirildi.