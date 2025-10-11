Samanyolu Haber /Gündem / AGİT İnsani Boyut Konferansı: Türkiye'de AİHM kararları uygulanmıyor /11 Ekim 2025 09:35

AGİT İnsani Boyut Konferansı: Türkiye'de AİHM kararları uygulanmıyor

AİHM’in Türkiye aleyhine verdiği ve hükumet tarafından uygulanmayan kararlar, AGİT'te düzenlenen İnsani Boyut Konferansı'nda gündem oldu. Bu kararların uygulanmasının takibi için üye ülkelere çağrı yapıldı.

SHABER3.COM

Avukat ve Solidarity With OTHERS gönüllüsü Coşkun Yorulmaz, AGİT’te düzenlenen İnsani Boyut Konferansı’nda dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Yorulmaz konuşmasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) öğretmen Yüksel Yalçınkaya hakkında verdiği karara değindi. AİHM, Yalçınkaya’nın; kamuya açık bir mobil uygulamayı kullanması, sendika üyeliği ve yasal bankacılık işlemleri gibi keyfi ve hukuka aykırı gerekçelerle mahkûm edildiğini tespit etmişti.


Avukat Yorulmaz, bu kararın yalnızca bireysel bir dosya olmadığını, benzer gerekçelerle haklarında soruşturma açılan on binlerce kişiyi yakından ilgilendirdiğini vurguladı. AKP hükümetinin AİHM Büyük Dairesi’nin kararına uymayı reddetmesinin ise, uluslararası yükümlülüklerin ağır bir ihlali ve Strazburg Mahkemesi’nin otoritesine yönelik açık bir tehdit olduğunu dile getirdi.

Yorulmaz, AKP hükümetini yasal faaliyetleri suç saymayı bırakmaya, keyfi kovuşturmaları durdurmaya ve haksız mahkûmiyetler için adil yeniden yargılama başlatmaya davet etti.

AGİT ve üye devletlere de seslenen Yorulmaz, AKP hükümetine hukukun üstünlüğünü koruma, yargı bağımsızlığını güvence altına alma ve AİHM kararlarını gecikmeksizin tam olarak uygulama sorumluluğunu hatırlatma çağrısında bulundu.

