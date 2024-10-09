AGİT Konferansı’nda gündem Hizmet Hareketi: Nefret Söylemiyle Mücadeleye Dikkat Çekilecek

Solidarity With OTHERS Derneği, Varşova’da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) konferansında, nefret söylemiyle mücadeleye dikkat çekecek bir yan etkinlik düzenliyor. Etkinlik, 9 Ekim Çarşamba günü 14.30-15.30 saatleri arasında gerçekleşecek ve "Nefret Söyleminin Ele Alınması: Gençlerin Güçlendirilmesi, Azınlıkların Korunması ve Çevrimiçi Nefretle Mücadele" başlığını taşıyor.







AGİT’in Malta Dönem Başkanlığı ve Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin (ODIHR) desteğiyle düzenlenen 10 günlük konferans, insan hakları ve temel özgürlüklerin bölgesel güvenliğe etkilerini tartışmayı amaçlıyor. Konferansta AGİT’e üye 57 ülkenin temsilcileri, insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek, uluslararası insan hakları taahhütlerinin değerlendirilmesi için platform sağlıyor.















Solidarity With OTHERS tarafından organize edilen yan etkinlikte, nefret söylemi konusundaki uzmanlar Avrupa ve Türkiye’deki gelişmeleri değerlendirecek. Etkinliğin konuşmacıları arasında şu isimler yer alıyor:





Aneta Szarfenberg: Maria Crzegorzewska Üniversitesi araştırmacısı, nefret söyleminin toplumsal etkileri üzerine çalışmaktadır.





Eleni Kardamitsi: No Hate Speech Movement eğitmeni ve Hellenic Youth Participation Proje Koordinatörü olarak gençleri nefret söylemiyle mücadele konusunda güçlendiren çalışmalarıyla tanınmaktadır.





Anna Tatar: Never Again Association Proje Yöneticisi, nefret söylemiyle mücadele alanındaki çalışmaları nedeniyle ödüllendirilmiş bir akademisyendir.





Coşkun Yorulmaz: Solidarity With OTHERS avukatı olarak, 'F...' nefret söyleminin hukuki boyutlarına ilişkin değerlendirmeler yapacaktır.





Etkinlikte, nefret söyleminin özellikle gençler ve azınlıklar üzerindeki etkileri, bu grupların korunması ve çevrimiçi nefretle mücadele yöntemleri ele alınacak. Ayrıca Türkiye’deki farklı grupları hedef alan nefret söylemi örnekleri tartışılarak, bu alandaki mücadeleye yönelik öneriler paylaşılacak.





Solidarity With OTHERS’in düzenlediği bu yan etkinlik, 'F...' nefret söylemiyle mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı ve daha geniş çapta savunuculuk çalışmalarına zemin hazırlamayı amaçlıyor.