Samanyolu Haber /Gündem / Ağrı sel can aldı! /24 Temmuz 2020 20:16

Ağrı sel can aldı!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı 3 köyde sağanak sele yol açtı. Karaşeyh köyündeki selde, hayvanlarını kurtarmak isteyen Ersan Taş (17) suya kapılarak yaşamını yitirdi.

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Doğubayazıt ilçesinde saat 15.30 sıralarında başlayan etkili sağanak, Karaşeyh, Güllüce ve Yolüstü köylerinde sele neden oldu. Karaşeyh köyünde hayvanları otlatan Ersan Taş, bir anda sel sularının ortasında kaldı. 

Hayvanları kurtarmak isteyen Taş, sel sularına kapıldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma arama kurtarma ekipleri bölgede başlattıkları çalışma sonucu, Taş'ın cansız bedenine ulaştı. Sel sularından çıkarılan Taş'ın acı haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Karaşeyh'e komşu köy olan ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki 140 hane, 800 nüfuslu Güllüce de ise birçok ev sular altında kaldı. Köy Muhtarı Kerem Özdemir, "Yaklaşık 1 saat yağan yağmur sele neden oldu. Köydeki evlerin yarısı sular altında kaldı. Balıklıgöl'e giden yol da sel nedeniyle çöktü. Sel dağdan geldi. Köydeki çayırlarda, tarım arazileri sel nedeniyle büyük hasar gördü" dedi.
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