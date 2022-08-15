Samanyolu Haber /Gündem / Ağrı sokaklarında silahlarla dolaşan Savcı Sayan öyle bir söz etti ki... /15 Ağustos 2022 15:11

Ağrı sokaklarında silahlarla dolaşan Savcı Sayan öyle bir söz etti ki...

Millet İttifakı’nın seçimi kazanması durumunda 6-7 ay içinde yeniden seçim olacağını iddia eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Fakat 6-7 ay içerisinde bu ülkenin Suriye’ye dönmeyeceğinin garantisini veremem” dedi.

Ağrı sokaklarında silahlarla dolaşan Savcı Sayan öyle bir söz etti ki...

Bir süre önce kent sokaklarında uzun namlulu silahlarla yürüyüş yapan AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, katıldığı CNN Türk canlı yayınında önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik açıklamalarda bulundu. Sayan, seçimi Millet İttifakı’nın adayının kazanması durumunda iç karışıklıkların çıkabileceğini söyledi.

Sayan, “Millet İttifakı’ndan bir aday, Cumhurbaşkanlığı’nı kazanırsa bu ülke en geç 6-7 ay içerisinde seçime gider. Yönetemezler. Yapamazlar. Sayın Erdoğan ve ekibi yüzde 65-70 ile geri döner. Fakat o 6-7 ay içerisinde bu ülkenin Suriye’ye dönmeyeceğinin garantisini veremem” ifadelerini kullandı.

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