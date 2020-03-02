Samanyolu Haber /Gündem / Ağrı'da resmi araca roketli saldırı /02 Mart 2020 10:49

Ağrı'da resmi araca roketli saldırı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü’ne ait araca roketli saldırı düzenlendi.

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Yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi. Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarında Gümrük Müdürlüğü'ne ait resmi araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında yaralıların olduğu, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildiği öğrenildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.


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