Samanyolu Haber /Ekonomi / Ağustos sonu dolar tahminini: Önce 30, sonra 70 /08 Ağustos 2022 11:16

Ağustos sonu dolar tahminini: Önce 30, sonra 70

Ekonomist Selçuk Geçer, doların ağustos ayında ne kadar olacağını ve yıl sonu tahmininde bulundu.

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Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den dolar kuru için yeni analizler gelmeye devam ediyor. Para politikalarını eleştiren Geçer, dolar kuru için yine yüksek tahminlerde bulundu.

Dolar için ağustos sonu beklentisini açıklayan Geçer, "Ağustos sonu eylül başı itibari ile benim öngörüm 20 liranın üstünde bir dolar kuru tutabilirler” ifadelerini kullandı.

"30 LİRANIN KIYISINA GELEBİLİR"

Kış aylarının sert geçeceğini vurgulayan Geçer, “Kur hareketleri açısından bakıldığında da sertleşmeye başlar. Ben sadece enflasyonun etkisinin kura uygulanmasıyla, dolar kurunun 30 liranın kıyısına gelebileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"BİR ANDA DOLAR KURUNU 60-70 LİRA OLARAK GÖREBİLİRİZ"

Geçer, ilerleyen süreçte uygulanan para politikalarının değişmediği takdirde doların yukarı fırlayacağını açıkladı.

Eğer bu politikalarında ısrar ederlerse, direnirlerse kırılmanın yaşanacağını belirten Geçer, "Bu durum bizi 5 Nisan 1994’e götürür, dört beş katına kadar artışlar görürüz. Bir anda 17 olarak gördüğümüz dolar kurunu 60-70 lira olarak görürüz. Umarım öyle bir şey olmaz ancak bu işin sadece para politikaları ile yönetilmeyeceğini hala anlamış değiller. Sadece algı ve sözle yönetilemezsin" diye konuştu.

"BU BÖYLE KALAMAZ, DEVAM EDEMEZ"

Enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirme yaparken bunun kura yansımasının 30-35 lira bandını bulacağını belirten Geçer, %80'e varan enflasyon için bunun sürpriz olmadığını da ekleyerek sözlerini, "Zaten biz şu anda 30-35 lira aralığında dolar kuruna sahibiz ama Türkiye'de en ucuz şey dolar. Bu böyle kalamaz, devam edemez" şeklinde tamamladı.
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