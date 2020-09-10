Ağustosta da işkence hız kesmedi

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Sezgin Tanrıkulu, Ağustos ayı hak ihlalleri raporunu kamuoyuna açıkladı. Rapora göre, Ağustos ayında 275 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi.





CEZAEVİNDE 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İbrahim Baykara, 4 Ağustos günü Van’ın Çaldıran İlçesi Yukarı Çilli Köyü yakınlarında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Resmi makamlar, Baykara’nın İran tarafından açılan ateş sonucu öldüğünü iddia etti. Silahlı çatışmalarda 31 kişi hayatını kaybederken, Şırnak ve Hakkari’de 15 ve 12 yaşlarındaki iki çocuk buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı. Ağustos ayında cezaevinde bir ölüm kayıtlara geçti. Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan Av. Ebru Timtik, 27 Ağustos’ta ölüm orucunun 238. gününde yaşamını yitirmişti.





POLİS ŞİDDETİNE MARUZ KALDILAR

Rapora göre, bir asker, kuşkulu bir şekilde yaşamını yitirdi. Bir kişi de faili meçhul cinayete kurban gitti. Ağustos ayında 27 kadın katledilirken, 208 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Ağustos ayında 5’i çocuk 50 kişi gözaltında ya da gözaltı merkezleri dışında güvenlik güçlerinin işkencesine maruz kaldığını basına açıkladı, suç duyurusunda bulundu ya da insan hakları örgütlerine başvurdu. Ay içinde eylem ve gösterilerde de en az 93 kişi polisin veya jandarmanın fiziksel şiddetine maruz kaldı.





208 İŞKENCE KAYITLARA GEÇTİ

Ağustos ayında, 63 kişi, cezaevlerinde ya da götürüldükleri hastane ve adliyelerde fiziksel şiddete maruz kaldığını, sağlık hakkının engellendiğini beyan etti. Raporda işkence olayları toplam 208 olarak belirtilirken, gösterilerde dövülerek, gaz sıkılarak, ters kelepçe takılarak gözaltına alınanlar ile işkence gördüğü halde açıklamayan, suç duyurusunda bulunmayanlar dikkate alındığında bu sayının çok daha fazla olduğu belirtildi.





İKİ GAZETECİ TUTUKLANDI

Ağustos ayında, en az 3 gazeteci (Eylem Akdağ, Hakan Aygün, Erkan Akkuş) gözaltına alındı, 2 gazeteci (Erkan Akkuş, Özgür Boğatekin bir gün sonra tahliye edildi) tutuklandı. En az 3 gazeteci (ÇGD Rize Şube Başkanı, Sabahattin Önkibar, Can Ataklı) hakkında dava, 3 gazeteci hakkında soruşturma açıldı. Bağımsız Gazetecilik Platformu verilerine göre cezaevinde en az 92 gazeteci bulunuyor. Ağustos ayında 13 gazeteci de saldırıya uğradı. Ağustos ayında en az 21 internet içeriğine erişim engeli getirildi. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle en az 11 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.



