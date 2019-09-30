Samanyolu Haber /Ekonomi / Ağustos'ta dış ticaret açığı 2.5 milyar dolar /30 Eylül 2019 10:40

Ağustos'ta dış ticaret açığı 2.5 milyar dolar

Dış ticaret açığı, ağustos ayında 2.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde ticaret açığı yüzde 58.2 azalarak 20 milyar 581 milyon dolara geriledi.

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Dış ticaret açığı, ağustos ayında 2.5 milyar dolar ile piyasa beklentileri çerçevesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 1.6 artarak 12 milyar 523 milyon dolar, ithalat yüzde 1.5 artarak 15 milyar 24 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 1.2 artarak 2 milyar 500 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ağustos ayında yüzde 83.3 iken, 2019 Ağustos ayında yüzde 83.4 olarak gerçekleşti.

8 AYLIK TİCARET AÇIĞI 20.6 MİLYAR DOLAR

Ocak-Ağustos döneminde ihracat yüzde 2.6 artışla 111 milyar 38 milyon dolar, ithalat yüzde 16.4 azalışla 131 milyar 939 milyon dolar oldu. 8 aylık dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 58.2 azalarak 20 milyar 581 milyon dolara geriledi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1.5 azaldı, ithalat yüzde 0.4 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0.8, ithalat yüzde 0.2 azaldı.

ALMANYA'YA'YA İHRACAT 1.1 MİLYAR DOLAR

Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Ağustos ayında 1 milyar 118 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 26 milyon dolar ile İngiltere, 641 milyon dolar ile Irak ve 617 milyon dolar ile ABD takip etti.
Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Ağustos ayında 2 milyar 30 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 422 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 271 milyon dolar ile Almanya ve 823 milyon dolar ile ABD izledi.
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