Ağustosta en fazla altın kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.







Ağustosta en yüksek aylık reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 12, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 13,65 ile külçe altında gerçekleşti.





Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından euro yüzde 7,4 ve dolar yüzde 3,69 kazandırırken, Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ise yüzde 8,86 kaybettirdi.





EN YÜKSEK KAZANÇ ALTINDA





TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 8,98 ve dolar yüzde 5,23 kazandırırken, BİST 100 endeksi yüzde 7,52 kayba yol açtı.





Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,9, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,6 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.





6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,6, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,89 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.





Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,09, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,04 yatırımcısına kaybettirdi.





YILLIK KAZANÇTA DA ALTIN ZİRVEDE





Yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 53,21, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 52,89 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.





Diğer taraftan, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından euro yıllık yüzde 23,02, dolar yüzde 15,58, BİST 100 endeksi yüzde 0,69 oranlarında yatırımcısına kazandırdı.





TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 22,75, dolar yüzde 15,34, BİST 100 endeksi yüzde 0,47 kazanç sağladı.