Ağustos'ta ihracat düştü, ithalat patladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerine göre, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 azalarak 12 milyar 464 milyon dolar, ithalat yüzde 20.4 artarak 18 milyar 742 milyon dolar olarak gerçekleşti.







Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 168.2 artarak 2 milyar 341 milyon dolardan 6 milyar 278 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 ağustos ayında yüzde 85.0 iken, 2020 Ağustos ayında yüzde 66.5'e geriledi.





İhracat yüzde 12.9, ithalat yüzde 1.2 azaldı





Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.9 azalarak 102 milyar 343 milyon dolar, ithalat yüzde 1.2 azalarak 135 milyar 347 milyon dolar olarak gerçekleşti.





Ocak-ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 69.9 artarak 19 milyar 426 milyon dolardan, 33 milyar 4 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 85.8 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 75.6'ya geriledi.





Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu





Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 210 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 989 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 740 milyon dolar ile ABD, 640 milyon dolar ile Irak, 582 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 33.4'ünü oluşturdu.





İthalatta ilk sırayı Çin aldı





İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 931 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 695 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 674 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 324 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 165 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41.6'sını oluşturdu.