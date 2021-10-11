Samanyolu Haber /Gündem / Ağustos'ta işsiz sayısı bir önceki aya göre 11 bin arttı /11 Ekim 2021 14:14

Ağustos'ta işsiz sayısı bir önceki aya göre 11 bin arttı

TÜİK: Ağustos'ta işsiz sayısı bir önceki aya göre 11 bin arttı, işsizlik yüzde 12,1 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi olduğunu açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %12,1 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı, Ağustos ayında bir önceki aya göre 14 bin kişi azalarak 28 milyon 706 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %45,0 oldu.

İşgücü, Ağustos ayında bir önceki aya göre 4 bin kişi azalarak 32 milyon 671 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %51,2 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta işsizlik oranı 0,1 puan azaldı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla %32,6 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %42,2 seviyesinde gerçekleşti.
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