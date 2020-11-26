Ağustostan beri hastanedeydi, taburcu olacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Makinelerden tamamen ayırdık. Şu an konuşabiliyor. Artık sesi de çıkıyor. Ne istiyorsa yiyip içebiliyor. Çok kısa zamanda taburcu etmeyi planlıyoruz." dedi.





Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Koronavirüs'e yakalanmasının akabinde akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle bir süre özel hastanede tedavi edildi.





Rahatsızlıkların artması sebebiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Böcek, 64 günlük yoğun bakım tedavisinin akabinde normal odaya alındı.





MUHİTTİN BÖCEK'İN FİZİK TEDAVİSİ DEVAM EDECEK





Böcek'in her geçen gün iyiye gittiğini belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, verilen fizik tedaviler sayesinde kaslarının güçlenmeye devam ettiğini aktardı.







Başkan Böcek'in Almanya'da fizik tedavi göreceği iddialarıyla ilgili Prof. Dr. Özkan, "Almanya'ya gitmesinin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yakınlarından böyle bir duyum almadım. Öyle bir plan ve istekleri yok diye biliyorum. Çünkü orada yapılması gereken her şey artık burada yapılabiliyor. Taburcu olduktan sonra evine gidebilir, evde tedavisi devam edebilir." diye konuştu.