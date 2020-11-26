Samanyolu Haber /Gündem / Ağustostan beri hastanedeydi, taburcu olacak /26 Kasım 2020 13:41

Ağustostan beri hastanedeydi, taburcu olacak

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi ile ağustosta hastaneye kaldırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yakında taburcu edileceği belirtildi.

SHABER3.COM

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Makinelerden tamamen ayırdık. Şu an konuşabiliyor. Artık sesi de çıkıyor. Ne istiyorsa yiyip içebiliyor. Çok kısa zamanda taburcu etmeyi planlıyoruz." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Koronavirüs'e yakalanmasının akabinde akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle bir süre özel hastanede tedavi edildi.

Rahatsızlıkların artması sebebiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Böcek, 64 günlük yoğun bakım tedavisinin akabinde normal odaya alındı.

MUHİTTİN BÖCEK'İN FİZİK TEDAVİSİ DEVAM EDECEK

Böcek'in her geçen gün iyiye gittiğini belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, verilen fizik tedaviler sayesinde kaslarının güçlenmeye devam ettiğini aktardı.

Başkan Böcek'in Almanya'da fizik tedavi göreceği iddialarıyla ilgili Prof. Dr. Özkan, "Almanya'ya gitmesinin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yakınlarından böyle bir duyum almadım. Öyle bir plan ve istekleri yok diye biliyorum. Çünkü orada yapılması gereken her şey artık burada yapılabiliyor. Taburcu olduktan sonra evine gidebilir, evde tedavisi devam edebilir." diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ağustostan beri hastanedeydi, taburcu olacak Sonraki Haber >>

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

AB zirvesinde davetsiz misafir

AB zirvesinde davetsiz misafir

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Arınç hakim ve savcıları sattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:00:25