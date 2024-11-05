Ağzındaki baklayı çıkardı: 'Erdoğan bir kez daha seçilmeli, bunun için Anayasa değişmeli'

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adaylığına destek vererek, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçilmelidir. Bu kapsamda anayasal değişiklik yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.





Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına destek veren Bahçeli, şunları söyledi:





"Eğer terör hayatımızdan atılırsa, eğer enflasyon canavarına kesin bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarının zirvesine çıkarsa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir?"





Bahçeli, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için güvencedir ve bir kez daha seçilmelidir. Bu kapsamda anayasal değişiklik yapılmalıdır. Bize göre tek seçenektir" dedi.







