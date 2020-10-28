Ahırda fotoğrafı çekilen tüm askerler ‘darbeden’ beraat etti

15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Jandarma Okullar Komutanlığı davası olarak bilinen davada, mahkeme kararını açıkladı. Kışla dışına çıkılmadığı, hiç kimsenin zarar görmediği davada sanıkların tümü darbeden beraat etti.







TUTUKLU KİMSE KALMADI





Kararı duyuran kursiyer askerlerden Mutlu Gülerce, “J.Okullar Kom. Davasında tüm kursiyerler DARBEDEN BERAAT ETTİ. Bazı arkadaşlarımıza Üyelikten Ceza verildi. Bazılarının dosyası ayrıldı. Bir çok arkadaşım beraat etti. Ben de beraat alanlar içindeyim. Tek tesellimiz tutuklu kimse kalmadı” sözleriyle beraat kararını paylaştı.





"UTANMAZ MÜFTERİ ALİ AKTAŞ'A SÖYLEYİN"





Gülerce, 15 Temmuz’un ardından sembol fotoğraflardan biri olan, bir ahırda askerlerin çıplak şekilde elleri arkadan kelepçeli fotoğrafı paylaşan Saadet Partili avukat Ali Aktaş’a da tepki gösterdi. Gülerce, “Bu resimdeki askerlerden biriydim. Devrelerimle birlikte 16 Temmuz sabahında okuldan alınıp bu ahıra götürülmüş ve insanlık dışı muamele görmüştük. Sonrasında A.Aktaş gibilerin lincine maruz kalmıştık. Bugün ben ve devrelerim Darbeden BERAAT ETTİ. Söyleyin bu utanmaz müfteriye” ifadelerini kullandı.



