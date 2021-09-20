Samanyolu Haber /Gündem / Ahlaksız profesöre nihayet soruşturma geldi /20 Eylül 2021 10:15

Ahlaksız profesöre nihayet soruşturma geldi

İTÜ Rektörlüğü, bir öğrencisini taciz ettiğini anlatan Prof. Dr. Celal Şengör hakkında soruşturma başlattı. Açıklamada, "İstanbul Teknik Üniversitesi, fiziksel, sözlü ve diğer şekillerde tacizin, küçük düşürücü davranışların her çeşidine karşı olup, bu tür eylemleri gerçekleştiren kişilere en küçük bir tolerans gösterilmeyecektir." dedi.

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör’ün, sosyal medyada paylaşılan ve bir kadın öğrencisine yönelik tacizini gülerek anlattığı video tepki çekmişti.

İTÜ rektörlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Celal Şengör hakkında soruşturma başlattı. İTÜ rektörlüğünden yapılan açıklama şöyle:

“Geçtiğimiz günlerde, üniversitemiz öğretim üyelerinden birinin çevrimiçi ortamda sarf ettiği sözlerle ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi, fiziksel, sözlü ve diğer şekillerde tacizin, küçük düşürücü davranışların her çeşidine karşı olup, bu tür eylemleri gerçekleştiren kişilere en küçük bir tolerans gösterilmeyecektir. İTÜ’nün yüzyıllara yayılan köklü birikiminin ve vizyonunun getirdikleri, böyle konularda gereken sorumluluğu almayı, en net tavır göstermeyi gerektirmektedir. Taraflardan birinin mağdur olması ve korunması gereken özel hayatı nedeniyle idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu sabırlı olmaya davet ediyoruz. Olayın cezai yönü savcılık incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır.”

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