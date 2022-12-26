Samanyolu Haber /Politika / 'Ahmak davası, büyük ameliyat öncesi yapılan anestezi gibi bir şeydi' /26 Aralık 2022 12:41

'Ahmak davası, büyük ameliyat öncesi yapılan anestezi gibi bir şeydi'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2013 yılından beri siyasi danışmanlığını yürüten Necati Özkan, "Ahmak davası büyük ameliyat öncesi yapılan anestezi gibi bir şeydi" görüşünü dile getirdi.

SHABER3.COM

Yazar ve siyasi danışman Necati Özkan, yerel seçimler döneminde kampanya direktörlüğünü yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırıldığı davayı yorumladı.

Bu arada İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçlamasıyla bu cezayı aldığını, ancak yargılama sürecinde hakimin dahi 'ahmak' sözünün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla polemik sırasında kullanıldığını kabul ettiğini hatırlatalım.

Özkan, Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan yazısında "Ahmak davası büyük ameliyat öncesi yapılan anestezi gibi bir şeydi. Ameliyatı yapanlar, altılı masanın ve toplumun tavrına bakarak uyuşturmanın işe yarayabileceğini düşünüyorlar. Hastanın fazla kıpırdamayacağından emin olurlarsa ameliyata başlayacaklar" ifadesini kullandı; ardından şunları kaydetti:

"(...) Buna karşı mücadelenin ilk ve en önemli adımı, muhalefetin dirayetli birliğidir. Öyle sözde değil fiilen birleşmektir. Bu da ancak ortak adayın ve altılı masanın ülkeyi yönetme formülünün bir an önce ilan edilmesiyle mümkün olabilir.

KARARSIZ SEÇMEN DETAYI

Altılı masa hızla gerçek bir ittifaka dönüşemediği ve 'iktidarın muhatabı biziz' demediği sürece,  İmamoğlu’na ve diğer CHP’li belediyelere yönelik her türlü iktidar operasyonu, seçmende olup bitenleri 'iktidar ve  İmamoğlu, iktidar ve CHP  arasında bir mesele' olarak görme eğilimini güçlendirir. Ve bu durum, önümüzdeki süreçte kararsız seçmenlerin Cumhur İttifakı’na yönelmesinde etkili olabilir.

Altı liderin ülkenin yönetim sorumluluğunu müştereken üstlenecekleri ve tüm diğer muhalif kesimlere güven veren bir hükümet modeli, muhalif seçmenleri önümüzdeki zorlu seçim sürecinde bir arada tutabilecek tek modeldir.

'EN BÜYÜK HATA, ŞARTLAR NORMALMİŞ GİBİ DAVRANMAKTIR'

İktidar, İmamoğlu’nu saf dışı etmeyi ve yeniden İstanbul’u yönetmenin sağlayacağı tüm sonuçlardan yararlanmayı, seçim atmosferini zehirlemeyi hedefliyor. Bu hedeflere ulaşmak için de her adımı atmaya hazır olduğunu çekinmeden gösteriyor.

Olağanüstü zamanlar yaşıyoruz. Ve böyle zamanlarda yapılabilecek en büyük hata, şartlar normalmiş gibi davranmaktır."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Ahmak davası, büyük ameliyat öncesi yapılan anestezi... Sonraki Haber >>

Erdoğan Ronaldo'nun transferini açıkladı akıllara bu video geldi

Erdoğan Ronaldo'nun transferini açıkladı akıllara bu video geldi

[Harun Tokak] İsa’lar Hep Olacaktır

[Harun Tokak] İsa’lar Hep Olacaktır

İngiltere'da 67 Tl olan kahve Türkiye'de neden 160 Tl

İngiltere'da 67 Tl olan kahve Türkiye'de neden 160 Tl

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu

Erdoğan'ın TRT ekranlarındaki tarihi çarkı yeniden gündem oldu

Erdoğan'ın TRT ekranlarındaki tarihi çarkı yeniden gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:15:17