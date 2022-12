KARARSIZ SEÇMEN DETAYI

'EN BÜYÜK HATA, ŞARTLAR NORMALMİŞ GİBİ DAVRANMAKTIR'

Yazar ve siyasi danışman Necati Özkan, yerel seçimler döneminde kampanya direktörlüğünü yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırıldığı davayı yorumladı.Bu arada İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçlamasıyla bu cezayı aldığını, ancak yargılama sürecinde hakimin dahi 'ahmak' sözünün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla polemik sırasında kullanıldığını kabul ettiğini hatırlatalım.Özkan, Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan yazısında "Ahmak davası büyük ameliyat öncesi yapılan anestezi gibi bir şeydi. Ameliyatı yapanlar, altılı masanın ve toplumun tavrına bakarak uyuşturmanın işe yarayabileceğini düşünüyorlar. Hastanın fazla kıpırdamayacağından emin olurlarsa ameliyata başlayacaklar" ifadesini kullandı; ardından şunları kaydetti:"(...) Buna karşı mücadelenin ilk ve en önemli adımı, muhalefetin dirayetli birliğidir. Öyle sözde değil fiilen birleşmektir. Bu da ancak ortak adayın ve altılı masanın ülkeyi yönetme formülünün bir an önce ilan edilmesiyle mümkün olabilir.Altılı masa hızla gerçek bir ittifaka dönüşemediği ve 'iktidarın muhatabı biziz' demediği sürece, İmamoğlu’na ve diğer CHP’li belediyelere yönelik her türlü iktidar operasyonu, seçmende olup bitenleri 'iktidar ve İmamoğlu, iktidar ve CHP arasında bir mesele' olarak görme eğilimini güçlendirir. Ve bu durum, önümüzdeki süreçte kararsız seçmenlerin Cumhur İttifakı’na yönelmesinde etkili olabilir.Altı liderin ülkenin yönetim sorumluluğunu müştereken üstlenecekleri ve tüm diğer muhalif kesimlere güven veren bir hükümet modeli, muhalif seçmenleri önümüzdeki zorlu seçim sürecinde bir arada tutabilecek tek modeldir.İktidar, İmamoğlu’nu saf dışı etmeyi ve yeniden İstanbul’u yönetmenin sağlayacağı tüm sonuçlardan yararlanmayı, seçim atmosferini zehirlemeyi hedefliyor. Bu hedeflere ulaşmak için de her adımı atmaya hazır olduğunu çekinmeden gösteriyor.Olağanüstü zamanlar yaşıyoruz. Ve böyle zamanlarda yapılabilecek en büyük hata, şartlar normalmiş gibi davranmaktır."