'Ahmak' davası tartışmasında İmamoğlu'na cevap: 'Kimse yargıya parmak sallayamaz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam Sözcü TV'de konuk olduğu programdaki sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



'KİMSE YARGIYA PARMAK SALLAYAMAZ'

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İmamoğlu'nun istinaf aşamasındaki "Ahmak Davası" ile ilgili "İstinaf benim hakkımda ceza versin, bu iktidar Yargıtay'ın karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar" sözlerine tepki gösteren Bakan Tunç, şöyle konuştu:



"Kimse yargıyı tehdit edemez, kimse yargıya parmak sallayamaz.



Konuşmaların hukuk sistemimiz açısından doğru olmadığını, şık olmadığını, uygunsuz bir davranış olduğunu ifade etmek istiyoruz."



NE OLMUŞTU?

"Ahmak Davası" nedeniyle hakkında yerel mahkeme tarafından verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve 5 yıllık siyasi yasak kararının onanacağı iddialarına ilişkin Sözcü TV'de Uğur Dündar'a konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Net bir şekilde iddiamı söylüyorum; istinaf benim hakkımda ceza versin, bu iktidar Yargıtay'ın karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar. Bu milletin iradesine karşı yargıyla bir müdahale yapan akıl, Yargıtay'daki kararın sonucunu göremeden gider." demişti.