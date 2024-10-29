Samanyolu Haber /Gündem / 'Ahmak davası'nda yeni gelişme! CHP harekete geçti /29 Ekim 2024 18:12

'Ahmak davası'nda yeni gelişme! CHP harekete geçti

İBB Başkanı İmamoğlu'nun yargılandığı 'ahmak davası'nda yeni bir gelişme yaşandı. CHP heyetinin, 'ahmak davası'nın hakiminin görev yerini değiştiren HSK Birinci Daire hakkında soruşturma başlatılmasını talep edeceği öğrenildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istendiği davada, aylardır istinafın karar vermesi beklenirken yeni bir gelişme yaşandı.

Hakimi değiştirilen davaya ilişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) yeni bir başvuruda bulunulacağı bildirildi. Başvuruya gerekçe olarak ise, İBB Meclis oturumunda AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş’un “İzah edeceğim, neden Samsun’a sürdüğümüzü de izah edeceğim” şeklindeki sözleri gösterildi.

HSK BİRİNCİ DAİRE ÜYELERİ HAKKINDA SORUŞTURMA TALEBİ

HSK’ye yapılacak olan başvurunun yarın CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer tarafından yapılacağı kaydedildi.

Başvuruda, hakim değişikliğine ilişkin kamuoyunda oluşan haklı kaygıların ve iddiaların haklılığını gösteren bu son gelişmenin, hiçbir şüphe olmaksızın ortaya çıkan yeni delillerle birlikte değerlendirilmesi istenecek.

Görev yeri apar topar değiştirilen hakim Hüseyin Zengin’in atamasını yapan HSK Birinci Dairesi üyeleri hakkında inceleme ve soruşturma yapılmasını talep edilecek.
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