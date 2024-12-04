Samanyolu Haber /Gündem / 'Ahmak' ve 'Dilan Polat' davalarının savcısı görevden affını istedi /04 Aralık 2024 00:23

'Ahmak' ve 'Dilan Polat' davalarının savcısı görevden affını istedi

Hakimler ve Savcılar Kararnamesi ile Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan 'Ahmak' ve 'Dilan Polat' davalarının savcısı Ahmet Çolak, HSK’ye başvurarak görevden affını istedi.

SHABER3.COM

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde savcıyken son kararnameyle Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Ahmet Çolak, görevinden affını istedi. Çolak'ın ailevi sebeplerden ötürü affını istediği öğrenildi.

Aralarında Dilan ve Engin Polat çiftinin de bulunduğu 16 şüpheli hakkında kara para akladıkları iddiasıyla soruşturma yürüten ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında "Ahmak" soruşturmasını başlatan eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak, son yayınlanan Hakimler ve Savcılar Kararnamesi ile Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmıştı.

Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre, Çolak’ın ailevi sebeplerle Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) dilekçe ile başvurularak Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden affını istediği öğrenildi.

HSK’nin, Ahmet Çolak’ın mazeret dilekçesini kabul etmesi halinde önümüzdeki günlerde ek bir kararname yayımlayarak Çaycuma C'umhuriyet Başsavcılığına yeni bir atama yapması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Ahmak' ve 'Dilan Polat' davalarının savcısı görevden... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:40:18