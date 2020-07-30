Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ye sevk edildi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor’la oynanan Türkiye Kupası maçındaki “hakareti” ve “sportmenliğe aykırı açıklamaları” gerekçesiyle PFDK’ye sevk edildi.Trabzonspor antrenörleri Fatih Dinçer, Göktürk Şentürk, Murat Şafak ile futbolcular Messias Silva Carvalho, Arda Akbulut, Abdurrahim Dursun, Koray Kılınç “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle disipline gönderildi.
Aynı gerekçeyle Trabzonspor görevlileri Erdi Tokul, Mesut Kabahasanoğlu, Erkan Özyılmaz, Fatih Emre Doğan, Burak Subaşı, Can Karyağdı ve masör Rüstem İlyas’a da ceza verilmesi talep edildi.