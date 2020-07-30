Samanyolu Haber /Spor / Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ye sevk edildi /30 Temmuz 2020 19:20

Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ye sevk edildi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hakaret ve sportmenliğe aykırı açıklama gerekçeleriyle PFDK'ye gönderildi.Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk raporlarını açıkladı.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor’la oynanan Türkiye Kupası maçındaki “hakareti” ve “sportmenliğe aykırı açıklamaları” gerekçesiyle PFDK’ye sevk edildi.Trabzonspor antrenörleri Fatih Dinçer, Göktürk Şentürk, Murat Şafak ile futbolcular Messias Silva Carvalho, Arda Akbulut, Abdurrahim Dursun, Koray Kılınç “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle disipline gönderildi.

Aynı gerekçeyle Trabzonspor görevlileri Erdi Tokul, Mesut Kabahasanoğlu, Erkan Özyılmaz, Fatih Emre Doğan, Burak Subaşı, Can Karyağdı ve masör Rüstem İlyas’a da ceza verilmesi talep edildi.
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