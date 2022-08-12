Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Akgündüz de Erdoğan'a isyan bayrağı açtı: Atamalarda mafya etkili, yazık sizlere /12 Ağustos 2022 17:07

Ahmet Akgündüz de Erdoğan'a isyan bayrağı açtı: Atamalarda mafya etkili, yazık sizlere

Erdoğan iktidarının birçok tartışmalı icraatına destek veren ve AKP’nin fetvacısı olarak da bilinen Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz'den AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararlarına tepki geldi.

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Bir AKP yandaşı daha Erdoğan'ın icraatlarına isyan bayrağı açtı. Erdoğan'ın son atamalarına tepki gösteren Ahmet Akgündüz, atamalarda mafyanın etkili olduğunu dile getirdi. 

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan, hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 422 Mülki İdare Hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin yeni görev yerleri liyakat ve kıdemleri esas alınarak Erdoğan'ın onayı ile atandı.

1. sınıf ilçede görev yapan 46, 2. sınıf ilçede görev yapan 37, 3. sınıf ilçede görev yapan 43, 4. sınıf ilçede görev yapan 104, 5. sınıf ilçede görev yapan 38, 6. sınıf ilçede görev yapan 61 olmak üzere toplam 329 ilçe kaymakamının görev yerleri değiştirildi.

İstanbul'da 12, Ankara'da 4, İzmir'de ise 10 kaymakamın görev yerleri değiştirilirken, kayyumluk görevi de icra eden kaymakamlardan 12'si farklı görevlere atandı, yerlerine yeni kaymakamların ataması yapıldı.

Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Erdoğan’a seslenen Akgündüz'ün paylaşımı şu şekilde:

“Muhterem Cumhurbaşkanım,

Son mülki amirler listesi gösteriyor ki, Türkiye'de mafya tayinlerde de etkilidir. Yazık sizlere.”


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