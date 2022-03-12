Ahmet Albayrtak, ibretlik 15 temmuz itirafları ve tuhaf telefon trafiği

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında 15 Temmuz’la ilgili çokbulundu. O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin zirvesinden kimseye ulaşamadığını iddia eden Albayrak, kendi inisiyatiyle “Paralel subaylar darbeye girişti” manşeti attırdığını da dile getirdi. Albayrak ile ilgili önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Albayrak’ın 15 Temmuz gecesi dönemin 3. Ordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk’ü de arayarak darbe karşıtı açıklamalarda bulunması yönünde telkinlerde bulunduğu ortaya çıktı., 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan ve yargılamaların ardından beraat eden eski 3. Ordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk’ün yargılama aşamasındaki ifadelerine ulaştı. Temmuz ayında yıllık izinde olduğunu ve izninin dönemin 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ümit Dündar tarafından onaylandığını aktaran emekli Korgeneral, 15 Temmuz gecesine kadar katıldığı hiçbir toplantıda darbeye yönelik tekbir ifade bile duymadığını aktarıyor. İhraç Korgeneral Erdal Öztürk, bazı askerlerin Boğaziçi Köprüsü’ne tankla çıkmasının ardından kendisini hükümete yakın bazı kişiler ile iş adamı Ahmet Albayrak’ın aradığının altını çiziyor. Emekli TSK mensubu, kendisi ile daha önceden hiçbir irtibatı olmadığını da belirtiyor. Albayrak’ın o gece kendisini niçin aradığına da bir anlam veremediğine vurgu yapıyor.Hem Ahmet Albayrak’ın hem de tanımadığı diğer kişilerin, “’Fetö darbesi”ni reddettiği ve ‘hükümetin yanında yer aldığı’” yönünde basına demeç vermesi yönünde telkinde bulunduğunun altını çizen emekli korgeneral, sözlerine şöyle devam ediyor: “Ben kendisine izinli olduğumu, olayları basından duyduğumu aktardım. Konuya vakıf olmadığım için üstlerimden bilgi alıp değerlendireceğimi belirttim. Sonra beni birazdan bir MİT mensubu ile iki gazetecinin de arayacağını söyledi. Telefonu kapattıktan sonra Dündar paşayı aradım. Ne yazık ki telefonuma çıkmadı.”Emekli paşa, işadamının telefonu kapatmasının ardından, kendisini üst düzey bir MİT mensubunun aradığını kaydediyor. Darbeye karşı olduğunu açıkça beyan etmesi telkininde bulunduğunu kaydediyor. Aksi durumda darbenin bastırılmasından sonra mağdur olabileceği mesajını veriyor. Tanıdığı iki gazetecinin de kendisinin selamıyla arayacağını söylüyor. MİT mensubu ile yaptığı görüşmenin ardından telefonunu kapatan emekli Korgeneral Erdal Öztürk paşayı iki gazeteci art arda arıyor. Darbenin karşısında olduğunu açıkça ifade ediyor.Öztürk paşa bütün bunlara rağmen, 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasının ardından, ‘darbeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklandı. Bu dönemde gözaltı ve tutuklanma aşamasında insanlık dışı muamelelere maruz kaldı. Birkaç yıl tutuklu kaldı. 23 Ocak 2019’daki karar duruşmasında ise hakkında ‘üzerine atılı suçları işlemediği anlaşıldığı’ gerekçesiyle beraatine karar verildi. Ancak paşa bir daha üniformasını sırtına geçiremedi.