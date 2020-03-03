Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Altan 70’inci yaşına cezaevinde girdi /03 Mart 2020 00:22

Ahmet Altan 70’inci yaşına cezaevinde girdi

15 Temmuz süreci sonrasında tutuklanan gazeteci Ahmet Altan son olarak 4 Kasım 2019 tarihinde serbest bırakılmış ama sonrasında yine tutuklanarak cezaevinde konulmuştu.

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10 Eylül 2016’dan bu yana 2 kez gözaltına alınıp 2 kez  tutuklanan gazeteci-yazar Ahmet Altan, 70 yaşını da Silivri Cezaevinde kutladı.

Savunmasında “Önümdeki birkaç yıl için arkamdaki onlarca yılı korkaklık ederek çöpe atacak biri değilim.” diyen Ahmet Altan, 70. yaşına cezaevinde girdi.

2 Mart 1950 yılında dünyaya gelen Ahmet Altan’ın doğum gününü kızı Sanem Altan sosyal medya hesabından kutlayarak duyurdu. Altan, “Bu 4. doğumgünü Silivri’de.. Bu 4. sene onu bizden ‘çaldıkları’.. Hayatımın anlatılmaya en değer hikayelerinden biri bu yıllar yani yokluğu bile bir hayatı hayat yapmaya yetiyor Ahmet Altan’ın… Canımın içi mutlu yaşlar… Senii çokkkk seviyorum.” dedi.

Cezaevinde bulunduğu süre içinde Almanca ve İngilizceye çevrilen “Bir Daha Dünyayı Asla Göremeyeceğim” adlı bir kitap yazan Altan 4 Kasım 2019’da tahliye olduğunda koğuş arkadaşı Selman Gülen’i anlatan Kağıttan Flüt adlı bir yazı aleme almıştı.

Cemaat soruşturmaları kapsamında 10 Eylül 2016’da tutuklanan Ahmet Altan “örgüte yardım” suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Altan 4 yıl içinde iki kez gözalatına alındı, iki kez tutuklandı. En son 4 Kasım 2019’da tahliye edilen Altan bir hafta sonra tekrar cezaevine gönderildi. Toplamda 1138 + 110 gündür tutuklu.
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