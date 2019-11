'Ahmet Altan, darbeci olduğu için değil, darbecilerle mücadele ettiği için hapse atıldı'

Ahmet Altan’ın yeniden tutuklanmasını Meclis kürsüsünde eleştiren Gergerlioğlu, “Mahkemenin yeniden tutuklama kararına baktığımız zaman, ‘harici davranışlar’ deniliyor. Pişmanlık göstereceğin dair beyanlarını olmaması. Yani boyun eğmemesini söylüyor. Kaçma şüphesinden bahsediyor. Zaten yurt dışı yasağıyla tahliye edilmiş. Biz biliyoruz ki, Ahmet Altan darbeci olduğu için değil, tam tersine darbecilerle mücadele ettiği için hapse atıldı. Kendi yazısında, ‘Her zorba, her zalim, her diktatör hukuku öldürmek ister ama hiçbirinin gücü buna yetmez. Hukuk ölümsüzdür. İnsanlardan uzakta kendisine ihtiyaç duyanların gelip kendisine sığınması için sabırla bekler. Hukuku bulunduğu yüce zirverelerden alıp topluma taşıyacak olan yargıdır. Her zorbanın, her diktatörün ilk hedefi yargıdır. Silahlar değil, kalemler korkutuyor onları. Çünkü kalem silahın ulaşamayacağı bir yere, toplumun vicdanına ulaşıyor’ diyordu. Onurlu bir insan için susmak, hapis yatmaktan daha kötü bir şey!” ifadelerini kullandı.