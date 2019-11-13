Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Altan herkesi korkutuyor /13 Kasım 2019 14:09

Ahmet Altan herkesi korkutuyor

Ekrem Dumanlı, Ahmet Altan’ın yeniden tutuklanmasını YouTube kanalında değerlendirdi

'Ahmet Altan herkesi korkutuyor'

Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, gazeteci yazar Ahmet Altan’ın yeniden gözaltına alınmasını ‘Türkiye’de hukukun öldüğünün bütün dünyaya ilanı’ olarak yorumladı. Adaletin ‘zalimlerin’ emri altına girdiğini anlatan Dumanlı, “Türkiye’de adalet mekanizması çalışmıyor, çalıştırılmıyor. Adalet bir adamın iki dudağı arasında. Bu karar Türkiye’de hukukun bittiğinin sembolü haline gelmiştir. Bu kararı verenler bunun altından kalkamayacak. Ahmet Altan herkesi korkutuyor.” dedi.

Ahmet Altan’ın yeniden tutuklanmasını YouTube kanalında değerlendiren Ekrem Dumanlı, istikbalde binlerce kağıttan flüt yazılarının, romanlarının, senaryolarının yazılacağını belirtti: “Bir kağıttan flüt yazısı altında ezildiyseniz haber vereyim; istikbalde bin tane kağıttan flüt yazısı, romanı, senaryosu yazılacak. Ve siz kaybedeceksiniz. Tarih sizi gaddar ve zalim diye yazacak. Ahmet Altan’ları da kahraman diye yazacak ve ayakta alkışlayacak.”
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