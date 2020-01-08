Ahmet Altan’ın dosyası mahkeme mahkeme dolaştırılıyor

Gazeteci Ahmet Altan’ın Avukatı Figen Çalıkuşu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin dosyayı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iade ettiğini açıkladı. CMK 307 gereği dosyanın doğrudan Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderilmesi gerekiyordu.





Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Gazeteci Ahmet Altan, tutuksuz yargılanan Prof. Dr. Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak’ın haklarında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. Dosya İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiş ve Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında tahliye kararı verilmişti.





4 Kasım 2019’ta tahliye edilen Ahmet Altan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz üzerine bir üst mahkeme İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13 Kasım’da yeniden tutuklanmıştı.





İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararında dosyanın istinaf yolunun açık olduğu belirtilmişti. Dosya önce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nde oradan görevsizlik verilerek 2. Ceza Dairesi’ne gönderildi.





İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise, CMK 307 gereği dosyayı Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderilmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iade etti.





DOSYA ISRARLA DOLAŞTIRILIYOR!





Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu, “Tahliye edilen Ahmet Altan, Türk Yargı tarihinde görülmemiş bir hukuksal skandalla, başkanı karardan iki gün önce atanan yan mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Bu hukuksuz ve yasaya aykırı tutuklama ardından, Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu’nun 307 maddesi 3. fıkrası gereği yasa yolunun temyiz yasa olduğu ve dosyanın yeniden Yargıtay’a gönderilmesi gerektiğini ısrarla vurgulamama rağmen yasa yolunun istinaf yasa olduğunda ısrar edildi.” ifadesini kullandı.





Altan dosyasının mahkemeler arasında nasıl gezdiğini anlatan Avukat Çalıkuşu, “Yeni yılın son günü dosya İstanbul Bölge Mahkemesi’ne gönderildi. Ancak ilk önce incelemeyi yapan 2. Ceza Dairesi yerine 3. Ceza Dairesine dosyanın gönderildiğini öğrendik. 3. Ceza Daire 03.01.2020 Cuma günü görevsizlik kararı vererek dosyayı 2. Ceza Dairesi’ne gönderdi.” dedi.

Ahmet Altan hakkında verilen tekrar tutuklanma kararının denetlemesi için İstanbul Bölge 2. Ceza Dairesi’ne dilekçe verdiğini anlatan Çalıkuşu, “Biraz önce İstanbul Bölge Mahkemesi 2. Ceza Dairesi benim de sürekli ve ısrarlı bir şekilde hatırlattığım ilgili yasa gereği, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderilmek üzere İstanbul dosyayı 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iade etti.” açıklamasını yaptı.





Avukat Çalıkuşu, “Bu ‘hükümle tahliye’ ertesi bir yan mahkeme tarafından tutuklanamayacak olan Ahmet Altan’ın özgürlüğüne hukuksal bir zorbalıkla el konulmuş olmasına karşın bu hukuksal skandala ve zulme son vermeden hapishanede tutulması anlamına geliyor. Gerçekten Türkiye bir ‘hukuk devleti’ mi?” sözleriyle isyan etti.