Ahmet Altan’ın kitabı Amazon’da en iyi 20 kitaptan biri seçildi













Ahmet Altan’ın kitabı listede 16. sırada yer aldı. Kitap aynı zamanda yabancı dilden çevrilen tek kitap olma özelliğini taşıyor.





Ahmet Altan'ın kızı Sanem Altan, Twitter’da paylaştığı mesajında babasının tutuklandığı saatlerde bu haberi aldığını belirtti ve "Türkiye düşünsün!" dedi.





Sanem Altan mesajında şunları yazdı:





“‘Eyvallah bitanem’ dedi gitti. Geceyi Vatan Emniyet’te geçirdi. İki-üç saat sonra tekrar tutuklayacaklar. Aynı saatlerde aynı Ahmet Altan hapishanede yazdığı kitapla ABD’de Amazon’un her yıl yaptığı ‘Yılın en iyi 20 kitabı’ arasına seçildi. Tek çeviri kitap olarak hem de. Türkiye düşünsün!”







