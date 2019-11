Ahmet Altan’ın kitabı Amazon’da en iyi 20 kitaptan biri seçildi

Ahmet Altan’ın kitabı listede 16. sırada yer aldı. Kitap aynı zamanda yabancı dilden çevrilen tek kitap olma özelliğini taşıyor.

Ahmet Altan'ın kızı Sanem Altan, Twitter’da paylaştığı mesajında babasının tutuklandığı saatlerde bu haberi aldığını belirtti ve "Türkiye düşünsün!" dedi.

Sanem Altan mesajında şunları yazdı:

“‘Eyvallah bitanem’ dedi gitti. Geceyi Vatan Emniyet’te geçirdi. İki-üç saat sonra tekrar tutuklayacaklar. Aynı saatlerde aynı Ahmet Altan hapishanede yazdığı kitapla ABD’de Amazon’un her yıl yaptığı ‘Yılın en iyi 20 kitabı’ arasına seçildi. Tek çeviri kitap olarak hem de. Türkiye düşünsün!”

Amazon’ın 2019 listesinin ilk sırasında Margaret Atwood'un televizyon dizisi haline getirilen “Handmaid's Tale” romanının devamı olan “The Testaments” kitabı var.





İkinci sırada ABD'deki sivil haklar mücadelesini anlatan Calson Whitehead'e ait “The Nickel Boys” yer alırken üçüncü sırada Adrienne Brodeur'un “Wild Game: My Mother, Her Lover, and Me” adlı bir anı kitabı yer alıyor.





20 kitaplık listede geri kalan sıralama şöyle:





4- "Quichotte" - Salman Ruşdi





5- "The Starless Sea" - Erin Morgenstern





6- "Super Pumped: The Battle for Uber" - Mike Isaac





7- "City of Girls" - Elizabeth Gilbert





8- "They Called Us Enemy" - George Takei, Justin Eisinger, Steven Scott





9- "The Silent Patient" - Alex Michaelides





10- "Maybe You Should Talk to Someone: A Therapist, HER Therapist, and Our Lives Revealed" - Lori Gottlieb





11- "The Dutch House" - Ann Patchett





12- "Red at the Bone" - Jacqueline Woodson





13- "Ask Again, Yes" - Mary Beth Keane





14- "The World That We Knew" - Alice Hoffman





15- "On Earth We're Briefly Gorgeous" - Ocean Vuong





16- "I Will Never See the World Again: The Memoir of an Imprisoned Writer" - Ahmet Altan





17- "The Water Dancer" - Ta-Nehisi Coates





18- "Ninth House" - Leigh Bardugo





19- "Three Women" - Lisa Taddeo





20 "Things We Didn't Talk About When I Was a Girl: A Memoir" - Jeannie Vanasco