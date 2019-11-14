Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Altan’ın tahliye talebi reddedildi /14 Kasım 2019 21:24

Ahmet Altan’ın tahliye talebi reddedildi

Serbest bırakıldıktan sonra hukuksuz bir şekilde geri tutuklanan gazeteci Ahmet Altan’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

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Altan’ın avukatları yeniden tutuklama kararına itiraz etti. Ancak itirazı değerlendiren İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi bu talebi reddetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 10 yıl 6 ay ‘Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ iddiasıyla ceza alan Ahmet Altan’ın tahliyesine yönelik mahkeme kararına 6 Kasım günü itiraz etmişti. Tahliyeye yapılan itiraz İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmiş, başkanı karardan bir gün önce atanan mahkeme heyeti oy birliği ile savcılığın itirazını kabul ederek Ahmet Altan hakkında verilen tahliye kararını kaldırmıştı.

Bu karar ardından Altan hakkında yakalama kararı çıkarılmış gözaltına alınması ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ahmet Altan’ın avukatları, Altan hakkında İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen karara itiraz etti. Dilekçede Altan’ın yeniden tahliye edilmesi talep edildi. Talebi değerlendiren İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi ise avukatların bu talebini reddetti.Kararda 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının yerinde olduğu iddia edildi. Bu karar ile birlikte Ahmet Altan’ın tutukluluk hali kesinleşmiş oldu.
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