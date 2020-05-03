Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Altan ve Elif Şafak’a onur ödülü /03 Mayıs 2020 22:37

Ahmet Altan ve Elif Şafak’a onur ödülü

“Farklılık Günü İfade Özgürlüğü Onur Ödülü” bu yıl 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde Ahmet Altan ve Elif Şafak’a verildi.

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Brüksel Üniversite Birliği ve Brüksel Hür Üniversitesi’nin Birleşmiş Miletler (BM) himayesinde her yıl verdiği “Farklılık Günü İfade Özgürlüğü Onur Ödülü” bu yıl 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde çevrimiçi bir törenle Ahmet Altan ve Elif Şafak’a verildi.

Silivri Cezaevi’nde bulunan Ahmet Altan adına ödülü alan avukatı Figen Çalıkuşu sosyal medya hesabı Twitter’dan şunları söyledi:

“Brüksel’de bugün ödül alan müvekkilim Ahmet Altan’ın adı tüm demokratik ülke başkentlerinde yankılandı durdu. Kendisi gibi gazetecilik yaptıkları için hapisteki tüm gazetecilerin biran önce özgürlüklerine kavuşmasını diliyorum. Basın ve özgürlük kalmadı.Ama 3 Mayıs kutlu olsun!”
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