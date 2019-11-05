Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'dan ilk sözler

28 Temmuz 2016'dan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Nazlı Ilıcak ile gazeteci Ahmet Altan cezaevinden çıktı.





Gazeteci Ahmet Altan, gazeteci Prof. Dr. Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'ın haklarında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının akabinde yapılan yeniden yargılamada İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Ahmet Altan'ı 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.





Nazlı Ilıcak ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme her iki gazetecinin tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak "adli kontrol" şartıyla tahliyesine karar verdi.





NAZLI ILICAK'TAN İLK SÖZLER: LÜTFEN İÇERİDE KALANLARI UNUTMAYIN!





İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi'nden Türkiye saati ile 23:00 civarında tahliye olan gazeteci Nazlı Ilıcak 39 ay sonra hürriyetine kavuştu.





İlk dakikalarda oğlu Mehmet Ali Ilıcak, ağabeyi Ömer Çavuşoğlu ve diğer akrabaları ile hasret gideren Ilıcak kendisini kapıda bekleyen gazetecilere şunları söyledi: "Cezaevinde kalanlara Allah kurtarsın diyorum. Lütfen onları unutturmayın, bu İnfaz Yasası bir an önce çıksın."





İşlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 23:00 civarında Bakırköy Kadın Tutukevi’nden tahliye edilen Nazlı Ilıcak’ı, oğlu Mehmet Ali Ilıcak ile ağabeyi Ömer Çavuşoğlu’nun aralarında bulunduğu yakınları karşıladı.





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