Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'dan ilk sözler

28 Temmuz 2016'dan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Nazlı Ilıcak ile gazeteci Ahmet Altan cezaevinden çıktı.
Gazeteci Ahmet Altan, gazeteci Prof. Dr. Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'ın haklarında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının akabinde yapılan yeniden yargılamada İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Ahmet Altan'ı 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.
Nazlı Ilıcak ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme her iki gazetecinin tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak "adli kontrol" şartıyla tahliyesine karar verdi.
NAZLI ILICAK'TAN İLK SÖZLER: LÜTFEN İÇERİDE KALANLARI UNUTMAYIN!
İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi'nden Türkiye saati ile 23:00 civarında tahliye olan gazeteci Nazlı Ilıcak 39 ay sonra hürriyetine kavuştu.
İlk dakikalarda oğlu Mehmet Ali Ilıcak, ağabeyi Ömer Çavuşoğlu ve diğer akrabaları ile hasret gideren Ilıcak kendisini kapıda bekleyen gazetecilere şunları söyledi: "Cezaevinde kalanlara Allah kurtarsın diyorum. Lütfen onları unutturmayın, bu İnfaz Yasası bir an önce çıksın."
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 23:00 civarında Bakırköy Kadın Tutukevi’nden tahliye edilen Nazlı Ilıcak’ı, oğlu Mehmet Ali Ilıcak ile ağabeyi Ömer Çavuşoğlu’nun aralarında bulunduğu yakınları karşıladı.
AHMET ALTAN: BU ŞARTLARDA KALMAK YOLCU ETMEK DAHA İYİ!
23 Eylül 2016'dan bu yana tutuklu bulunan gazeteci-yazar Ahmet Altan da hürriyetine kavuştu.
İstanbul Silivri Cezaevi'nden tahliye edilen Altan'ı çok sayıda yakını ve arkadaşı karşıladı.
Altan tahliyesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "O kadar mutlu çıkamıyorsun. İçeride kalan çocuklar var, sevinemiyorsun. Bu şartlarda kalmak yolcu etmek daha iyi. Ben yolcu ettim, onlar için mutlu oluyorsun. Çocuklar suçsuzlar ve içeride kalıyorlar." dedi.
MEHMET ALTAN: KENDİ YAŞADIKLARIMI ŞİMDİ AHMET ALTAN ÜZERİNDEN YAŞIYORUM
Mehmet Altan tahliye kararının akabinde Silivri Cezaevi önünde, “İnsanların özgürlüklerine kavuşması son derece mutlu eden bir gelişme. Özellikle kardeşiniz, özgürlüğe bu kadar uzun süreden sonra kavuşuyorsa bu insanı mutlu eden bir gelişme. Ben de buradan 2018 Haziran’ın da beni bırakmışlardı. Kendi yaşadıklarımızı şimdi Ahmet Altan üzerinden yaşıyorum.” ifadelerini kullandı.