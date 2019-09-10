Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın tahliye talepleri için karar verildi /10 Eylül 2019 21:35

Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın tahliye talepleri için karar verildi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, üç yıldan uzun süredir tutuklu bulunan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın tahliye taleplerini reddetti.

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İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, üç yıldan uzun süredir tutuklu bulunan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın tahliye taleplerini reddetti.

Yargıtay, Altan ve Ilıcak hakkında, anayasal düzeni bozmaya teşebbüs suçundan değil örgüte yardım suçlamasıyla yargılanabileceklerine karar vermişti.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, bu suçun cezası ve infaz süresi Altan ve Ilıcak’ın yattığı süreyle denk olmasına karşın mahkeme Altan ve Ilıcak için tahliye kararı vermedi.

Mahkeme, kararına gerekçe olarak Anayasa Mahkemesi’nin Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın başvurusunu reddetmesini gösterdi. Bu karardaki gerekçelere atıf yaptı. (sol.org.tr)
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