Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a tahliye /04 Kasım 2019 20:09

Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a tahliye

Gazeteciler Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Tuğrul Özşengül'ün yargılandığı davada karar çıktı.

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Yargıtay'ın müebbet hapis cezası kararını bozmasının akabinde yeniden görülen dava bugün İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 

Karar duruşmasında gazeteci Nazlı Ilıcak, “örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Ilıcak "adli kontrol" şartı ile tahliye edildi.

Aynı davada gazeteci 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Ahmet Altan'ın tahliyesine karar verildi. 

ÜÇ GAZETECİYE TAHLİYE YOK!
 
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle kapatılan Zaman gazetesinin eski yöneticileri Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek 10’ar yıl 15’er ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Tuğrul Özşengül 12 yı hapse mahkum edildi. Mahkeme üç ismin tutukluluklarının devamına hükmetti. 

Daha önce tahliye edilen Mehmet Altan ise beraat etti. 

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 2018'de açıkladığı kararında, sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

"DARBEYE TEŞEBBÜS" SUÇUNDAN MÜEBBET HAPİS KARARINI YARGITAY BOZDU

İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 2018'de açıkladığı kararında, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 gazetciyi, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Mahkemenin bu kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi tarafından de hukuka uygun bulunmuştu.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'ne gönderilmiş, yüksek mahkeme, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 gazeteciye, "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını bozmuştu.

DARBE SUÇU İSPAT EDİLEMEDİĞİ HALDE TUTUKLU KALDILAR

Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın eyleminin "Anayasa'yı ihlal" değil, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçunu oluşturduğuna karar veren daire, altı gazetecinin "Anayasa'yı ihlal" suçuna fail olarak iştirak ettiklerinin ispat edilemediğini belirtmişti. 

Anayasa Mahkemesi "kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine" ilişkin kararı üzerine adli kontrol hükümleri kapsamında tahliye edilmesini istediği Mehmet Altan'ın yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesini istedi. 

Yüksek mahkeme, sanıklar Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in eylemlerinin ise, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu değil, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu oluşturduğuna kanaat getirmişti.

GAZETECİLİK SUÇ SAYILDI

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi,tutuklu 5 sanığın tahliye taleplerini reddetmişti.

Davaya tekrar bakan İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi bozma ilamına uyarak tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetmişti. 

Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Tuğrul Özşengül 39 aydır tutuklu.

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