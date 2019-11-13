Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Altan yeniden tutuklandı, Cezaevine gönderildi /13 Kasım 2019 13:38

Ahmet Altan yeniden tutuklandı, Cezaevine gönderildi

Geçtiğimiz hafta tahliye edilen Ahmet Altan, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazının ardından yeniden tutuklandı.

SHABER3.COM

Dün akşam İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gazeteci-yazar Ahmet Altan’ı Kadıköy Göztepe’deki evinde gözaltına almıştı.

Altan sabah saatlerinde sevk edildiği mahkeme tarafından yeniden tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Ahmet Altan’ın, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Kasım’da adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine itirazda bulunmuştu.

"KAÇMA ŞÜHESİ"

İtirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Altan hakkında, “Kaçma şüphesi, suçunun yasada belirtilen katalog suçlardan olması, konumu, sıfatı, eylemlerindeki yoğunluk, aldığı ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, eylemlerinin uzun süreye yayılmış olmasını dikkate alarak adli kontrol tedbirlerinin, harici davranışları da gözetilerek amaca hizmet etmediği” gerekçeleriyle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 98 ve 100. maddeleri kapsamında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

AVUKATI İTİRAZ ETMİŞTİ

Avukat Figen Çalıkuşu dilekçesinde, müvekkili Altan ile ilgili 26. Ağır Ceza Mahkemesinde verilen kararın, ara karar değil hüküm olduğunu ifade ederek “Dosya Yargıtay incelemesine geçmiştir. 27. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklama kararı verme yetkisi yoktur” demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ahmet Altan yeniden tutuklandı, Cezaevine gönderildi Sonraki Haber >>

Engelli gence arkadaşları eziyet edip kameraya çekti

Engelli gence arkadaşları eziyet edip kameraya çekti

'Ahmet Altan herkesi korkutuyor'

'Ahmet Altan herkesi korkutuyor'

Trenin çarpışma anı

Trenin çarpışma anı

Dikkatsizlik az kalsın canından ediyordu

Dikkatsizlik az kalsın canından ediyordu

Gazze'den atılan roket İsrail'de otoyola düştü

Gazze'den atılan roket İsrail'de otoyola düştü

2 tonluk anteni helikopter ile yerleştirmek nefesleri kesti

2 tonluk anteni helikopter ile yerleştirmek nefesleri kesti

Mehmet Eymür: Hiram Abas'ı Perinçek öldürttü!

Mehmet Eymür: Hiram Abas'ı Perinçek öldürttü!

Kurbet Yolculuğu, Güzelgah emniyeti ve muavenet

Kurbet Yolculuğu, Güzelgah emniyeti ve muavenet

Dubai'de sokakları su bastı

Dubai'de sokakları su bastı

Eren Erdem cezaevi aracına Harbiyelilerin yazdığı yazıları anlattı

Eren Erdem cezaevi aracına Harbiyelilerin yazdığı yazıları anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:04:46