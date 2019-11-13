Ahmet Altan yeniden tutuklandı, Cezaevine gönderildi

Dün akşam İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gazeteci-yazar Ahmet Altan’ı Kadıköy Göztepe’deki evinde gözaltına almıştı.





Altan sabah saatlerinde sevk edildiği mahkeme tarafından yeniden tutuklandı.





NE OLMUŞTU?





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Ahmet Altan’ın, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Kasım’da adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine itirazda bulunmuştu.





"KAÇMA ŞÜHESİ"





İtirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Altan hakkında, “Kaçma şüphesi, suçunun yasada belirtilen katalog suçlardan olması, konumu, sıfatı, eylemlerindeki yoğunluk, aldığı ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, eylemlerinin uzun süreye yayılmış olmasını dikkate alarak adli kontrol tedbirlerinin, harici davranışları da gözetilerek amaca hizmet etmediği” gerekçeleriyle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 98 ve 100. maddeleri kapsamında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.





AVUKATI İTİRAZ ETMİŞTİ





Avukat Figen Çalıkuşu dilekçesinde, müvekkili Altan ile ilgili 26. Ağır Ceza Mahkemesinde verilen kararın, ara karar değil hüküm olduğunu ifade ederek “Dosya Yargıtay incelemesine geçmiştir. 27. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklama kararı verme yetkisi yoktur” demişti.