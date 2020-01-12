Samanyolu Haber /Medya / Ahmet Altan'a sanal tuzak! /12 Ocak 2020 22:28

Ahmet Altan'a sanal tuzak!

Ahmet Altan'ı sadece gazetecilik yaptığı için hapse atan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti bu sefer kayyımlar marifeti ile Altan ailesine sanal tuzak kurdu. Altan imzalı sahte "Kürtler" makalesi yayımlandı. Tuzağı kuran ulkegundemi.net isimli sitenin sahibi ise 3,5 yıldır kayyımların idare ettiği İsim Tescil İnternet Teknolojileri A.Ş.

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“Hapisten notlar” ifadesiyle başlayan 09.01.2020 tarihli Ahmet Altan imzalı “Kürtler” başlıklı makale, kullandığı ifadeler ve üslup sebebiyle sosyal medyada eleştirildi. 

Söz konusu makalenin Ahmet Altan'a ait olmadığını belirten Mehmet Altan ise “Bu yazı Ahmet Altan’ın üslubuna hakarettir.” dedi.

"Kürtler" başlıklı makale, ulkegundemi.net haber sitesinde yayımlandı. Haber sitesi içeriği ve yaptığı yayınlarla Kürt siyasetine yakın görüntü veriyor. 

2019 yılı aralık ayında kurulan haber sitesinin sosyal medya hesabında üç gazetecinin bir araya gelerek bu çalışmayı başlattıkları belirtiliyor.

Sitenin domaini 1 Kasım 2019'da tescil edilmiş. Güncellendiği tarih olarak ise 14 Aralık 2019 görünüyor. Sitenin mülkiyeti ise FBS INC yani İsim Tescil İnternet Teknolojileri A.Ş. unvanlı şirkete ait.

AKP'Lİ KAYYIMLAR TARAFINDAN İDARE EDİLEN ŞİRKET!

İsim Tescil İnternet Teknolojileri A.Ş.’ye 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle  29 Ağustos 2016’da kayyım tayin edilmişti. 

İstanbul Üsküdar’da bulunan şirket yaklaşık 3,5 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin tayin ettiği kayyımlar tarafından idare ediliyor.

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