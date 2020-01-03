Ahmet Altan'ın cezasıyla ilgili yeni gelişme: Onaylandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, eski Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkındaki 5 yıl 11 aylık hapis cezasını onadı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Ahmet Altan, hakkında iki suçtan verilen 5 yıl 11 aylık hapis cezasının bozulması için istinafa başvurmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, bugün kararı yerinde görerek Altan’a verilen cezayı onadı.





İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, Altan hakkında yazdığı makale ile "silahlı terör örgütü propagandası" yaptığı ve "örgüte ait şiddet içeren eylem ve davranışları meşrulaştırmaya çalıştığı" iddiasıyla 3 yıl hapis cezası verilmişti. Ayrıca Altan'a diğer suçtan 2 yıl 11 ay hapis cezası verilmişti. Altan hakkında iki suçtan verilen toplam ceza böylelikle 5 yıl 11 aya ulaşmıştı.





Altan, 5 yıl 11 ay hapse çarptırıldığı iki ayrı suçtan aldığı cezayı bozmak için istinafa başvurmuştu. Ancak İstanbul İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, bugün kararı yerinde görerek Altan’ın aldığı cezayı onadı.