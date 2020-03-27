Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet babasıyla 5 saatliğine buluşabildi /27 Mart 2020 17:03

Ahmet babasıyla 5 saatliğine buluşabildi

Kapatılan kurumlarda resmi olarak asgari ücretle çalışmış olması gerekçesiyle ve bir gizli tanığın ifadeleriyle tutuklanan Reha Ataç, ileri derecede kanser hastası oğlu Ahmet Ataç'la 5 saatliğine buluştu.

Kanser hastası Ahmet Ataç babasıyla 5 saatliğine buluşabildi

8 yaşındaki küçük Ahmet annesi ve babası tutuklanınca kanser hastalığına yakalandı. Annesi yaklaşık üç ay sonra tahliye edilse de hastalığı akciğerlere metastaz yapan küçük Ahmet, doktorların ifadesiyle tutuklu babasından ayrı kaldığı için üzüntüsünden bir türlü iyileşemedi. Ahmet'in Almanya'da yapılacak alternatif tedavisi için uzun süre pasaport bekleyen anneye de bu süreçte pasaportu 'artık tedavide dönülmez noktaya ulaşıldıktan sonra' verildi. Bu tedavi de başarısız olunca Türkiye'ye dönen Ahmet her gün babasını sayılıyordu.
Tahliye edilmeyen ancak kamuoyu baskısıyla bugün 5 saatlik izin verilen baba, oğluyla hastane odasında buluştu. Ahmet'inse iyice zayıfladığı görülürken nefes almakta zorlandığı, kemiklerinin artık en küçük müdahalede bile kırıldığı belirtiliyor.

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