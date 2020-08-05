Samanyolu Haber /Medya / Ahmet Böken'den mektup var /05 Ağustos 2020 00:11

Ahmet Böken'den mektup var

TRT Haber'in eski koordinatörü Ahmet Böken 4 yıldır mahpus. Gazeteci Böken Hapishanede kaleme aldığı son mektubunda hiç görmediği halde "Mia" isimli kediye seslendi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin tek sesli medya teşkil etmek için hapse attığı 250'ye yakın gazeteciden biri olan Ahmet Böken ilginç bir mektup yolladı. 

Kızı Esma Böken babasının cezaevinden evin kedisine yazdığı mektubu paylaştı.

BİZİM EVE GELMENDE BÜYÜK PAYIM VAR!

Böken hiç görmediği "Mia" isimli kediye mektubunda şöyle seslendi: ”Sen bana yazamayacağına göre ben sana yazayım dedim. Bizim eve gelmende önemli bir payım var. Yokluğumda bizimkilerin bir nebze olsun hoş vakit geçirmelerine katkı sağlayacağını düşünmüştüm. Öyle de oldu.” 

Mektubu kendi elleriyle çizdiği kedi resmi ile süsleyen Böken, hiç görmediğim halde seviyorum dediği Mia’dan bir kaç miyavla sevdiklerine sevgilerini iletmesini istedi.

Türkiye’de tutuklu bulunan gazetecilerin sesi olmaya çalışan "Jailed Journos" isimli Twitter hesabı da Esma Böken’in mesajını takipçileriyle paylaştı.
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