Ahmet Burhan’ın Almanya vizesi çıktı, tedaviye babaannesi ile gidecek

Almanya’daki tedavisi için annesine pasaport verilmeyen kemik kanseri 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç’ın vizesi çıktı. Annesinin çıkış yasağından dolayı Ahmet Burhan Köln’deki tedavi sürecini babaannesi ile birlikte geçirecek.





Bu haberi Twitter hesabından paylaşan yazar ve aktivist Natali Avazyan, “Ahmet vizesini aldı. Ahmet maalesef annesinin çıkış yasağı sebebiyle babaannesi ile gidecek. İlk röportajmı Ahmet’in Annesi güçlü Kadın Zekiye ile yapmıştım.” ifadelerini kullandı.









Babası 22 aydır cezaevinde olan Ahmet Burhan Ataç geçtiğimiz hafta mutlu bir gün yaşamıştı. Ahmet Burhan aylar sonra cezaevindeki babasıyla 1 saat görüşebilmişti. Bu buluşmanın ardından, Ahmet Burhan’ı ziyaret edeceğini belirten Natali Avazyan, elinde hediyelerle hastaneye gitmişti.