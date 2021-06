Ahmet Burhan’ın hayatı çizgi roman oldu

Tedavi süreci geciktirildiği için 7 Mayıs 2020’de kemik kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Ahmet Burhan Ataç’ın hayatı çizgi roman oldu. Çizimlerini Feride Sarıbaş’ın yaptığı 32 sayfalık “The Farewell of Ahmet Burhan Atac” adlı çizgi romanda Türkiye’deki insan hakları ihlalleri Ahmet’e ve ailesine yaşatılanlar çerçevesinde anlatılıyor.





Anne-babası Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında tutuklandıktan sonra kansere yakalanan ve Almanya’da doğan tedavi imkanı geciktirilen 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç, bütün Türkiye’nin gözü önünde bile bile ölüme gönderilmişti. Ahmet’in babası hâlâ Mersin Cezaevinde tutuklu bulunuyor.





The Farewell of Ahmet Burhan Atac çizgi romanı, merkezi ABD’de olan insan hakları kurumu Advocates of Silenced Turkey’in (AST) çatısı altında bulunan AST Publishing tarafından yayınladı. AST, Aralık 2020’de Ahmet Burhan Ataç anısına bir fotoğraf yarışması düzenlemişti.





Mart 2021’de gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasının ödül programına katılan Ahmet’in annesi Zekiye Ataç, oğlunun resim yapmayı çok sevdiğini, hastalığının en ağır geçtiği dönemlerde bile resim yapmaya devam ettiğini ve tamamlayamadığı resimleri olduğunu belirtmişti.





AHMET UNUTULMASIN

AST, Kara Efe’nin sembolleşen hayat hikayesini unutturmamak ve insan hakları ihlallerine karşı duyarlılık oluşturmak için fotoğraf yarışmasını her yıl düzenleyecek. Ahmet Burhan’a Kara Efe diye hitap eden aktivist Natali Avazyan da “Ahmet unutulursa yaşanılan bu süreç unutulur” demişti.





Altı ayda hazırlanan ve Amazon, Google Books, Google Play gibi büyük dijital platformlarda da yayınlanan çizgi roman, ister basılı olarak ister e-book olarak Amazon‘dan temin edilebiliyor.