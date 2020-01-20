Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Burhan, kanser tedavisi için Almanya’ya annesiz gitti /20 Ocak 2020 09:38

Ahmet Burhan, kanser tedavisi için Almanya’ya annesiz gitti

Yurt dışı yasağı olan annesine pasaport verilmeyen kanser hastası sekiz yaşındaki Ahmet Burhan Ataç, tedavi için babaannesiyle Almanya’ya gitti.

Acılı Anneden çağrı



Oğlunun yanında gidemediği için üzgün olan Zekiye Betül Ataç, Adalet Bakanlığına "Yavrumun bana ihtiyacı var. Onu benden ayırmayın. Pasaportumu verin" çağrısında bulundu.

Aidbrom International hesabından yapılan paylaşıma göre Ataç, ”Ahmet Almanya’da bensiz olacağı için gitmek istemedi. Ben de ona ‘Sen git, 2 hafta sonra arkandan geleceğim’ dedim. Yavrum gözümün önünde eriyordu. Vedalaşmadan teslim aldılar. Yetkililere sesleniyorum. Beni yavrumdan ayırmayın" çağrısı yapıyor.

Ahmet Burhan’ı hastanede ziyaret eden ve yanında olma sözü veren Natali Avazyan ise takipçilerine şöyle seslendi:

”Sevgili dostlar, gönüldaşlar.. Bunca kötülüğe karşı küçük bir iyilik yapalım. Kanser hastası Ahmet’i gurbette annesiz bırakmayalım. Hep birlikte #AhmetinAnnesinePasaport dersek sesimiz ulaşacaktır. Herkes ama herkes bir tweet bırakabilir mi? Adalet! bakanlığın..”
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