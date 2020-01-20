Ahmet Burhan, kanser tedavisi için Almanya’ya annesiz gitti









Oğlunun yanında gidemediği için üzgün olan Zekiye Betül Ataç, Adalet Bakanlığına "Yavrumun bana ihtiyacı var. Onu benden ayırmayın. Pasaportumu verin" çağrısında bulundu.





Aidbrom International hesabından yapılan paylaşıma göre Ataç, ”Ahmet Almanya’da bensiz olacağı için gitmek istemedi. Ben de ona ‘Sen git, 2 hafta sonra arkandan geleceğim’ dedim. Yavrum gözümün önünde eriyordu. Vedalaşmadan teslim aldılar. Yetkililere sesleniyorum. Beni yavrumdan ayırmayın" çağrısı yapıyor.