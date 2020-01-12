Ahmet Burhan'ı mutlu eden ziyaret

Kemik kanseri tedavisi gören 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç’ın yüzü sürpriz bir ziyaretçi ile yüzü güldü.





Yazar ve aktivist Natali Avazyan Ahmet Burhan'a moral ziyaretinde bulundu.





Babası 22 aydır cezaevinde olan Ahmet Burhan Ataç önceki gün de mutlu bir gün yaşamıştı. Aylar sonra cezaevindeki babasıyla 1 saat görüşebilmişti.





Natali Avazyan, kemik kanseri tedavisi gören Ahmet Batuhan'a oyuncak hediye etti.





ÖNCE BABASI İLE BULUŞTU, HASRET GİDERDİ





Adana Savcılığı’nın özel izni ile hastanede gerçekleşen görüşmede Ahmet’in babasını defalarca alnından öpmesi yürekleri burktu.





Bu buluşmanın hemen akabinde Ahmet Burhan’ı ziyaret edeceğini belirten Natali Avazyan, elinde hediyelerle dün hastaneye gitti.





Bir süre Ahmet Burhan ile sohbet eden Avazyan, Ahmet’e her zaman yanında olacağını söyledi.





Esmi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Adana milletvekili Zülfikar Tümer ile Ahmet Burhan’a ziyerette bulunan Avazyan, vize konusunda yardımcı olunacağı haberinin kendilerini çok sevindirdiğini kaydetti.





8 yaşındaki oğlu Ahmet Batuhan'ın kanser tedavisinin Almanya'da devam edebilmesi için mücadele veren anne Zekiye Ataç, Natali Avazyan'ın ziyareti ile moral buldu.





ANNESİNİN PASAPORT TAHDİDİ KALDIRILMADIĞI İÇİN ALMANYA'YA GİDEMİYOR





Ahmet Burhan’ın tedavi olmak için Almanya’ya gitmesi gerekiyor.





Annesi Zekiye Ataç önceki günlerde Almanya’nın Köln şehrinde "Immun Onkologisches Zentrum" isimli kanser merkezinin oğlunu tedavi etmek istediğini, ancak pasaportunda engel olduğunu belirtmişti.





Anne Ataç, “Yetkililere sesleniyorum. Yasağı kaldırın oğlumun hayatı tehlikede. Oğlumun tedavi edilmesi noktasından herkesten destek bekliyorum.” ifadelerini kullanmıştı.