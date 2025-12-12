Ahmet Çakar yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

“Futbolda bahis” soruşturması kapsamında futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, tedavisinin ardından ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.



Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hakkındaki gözaltı kararı kaldırılan Ahmet Çakar, tedavisinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Çakar, adliyede ifade verdi.



Çakar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Ahmet Çakar hakkında “yurtdışına çıkış yasağı” getirildi.



KALP KRİZİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI



Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Ahmet Çakar’ın bugün kalp krizi şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldığını yazmıştı.



Haskoloğlu, Çakar’ın iyileşmesi sonrası adliyeye götürülmesinin beklendiğini ifade etmişti.



NE OLMUŞTU?



Gözaltına alınan ancak rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı, sağlık durumu nedeniyle kaldırılmıştı. Çakar, Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyoya alınmıştı.



Savcılıktan emniyete, Çakar’ın, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyeye mevcutlu getirilmesi talimatı verilmişti.



