Ahmet Çakar yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı /12 Aralık 2025 17:09

Ahmet Çakar yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, ifade vermek için adliyeye geldi. İfadesinin ardından Çakar’ın serbest bırakıldı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

SHABER3.COM

“Futbolda bahis” soruşturması kapsamında futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, tedavisinin ardından ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hakkındaki gözaltı kararı kaldırılan Ahmet Çakar, tedavisinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Çakar, adliyede ifade verdi.

Çakar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ahmet Çakar hakkında “yurtdışına çıkış yasağı” getirildi.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Ahmet Çakar’ın bugün kalp krizi şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldığını yazmıştı.

Haskoloğlu, Çakar’ın iyileşmesi sonrası adliyeye götürülmesinin beklendiğini ifade etmişti.

NE OLMUŞTU?

Gözaltına alınan ancak rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı, sağlık durumu nedeniyle kaldırılmıştı. Çakar, Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyoya alınmıştı.

Savcılıktan emniyete, Çakar’ın, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyeye mevcutlu getirilmesi talimatı verilmişti.

 
