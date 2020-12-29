Ahmet Davutoğlu azil sürecini başlatan Pelikancılarla buluştu

AKP Genel Başkanı ve Başbakan olduğu dönemde, Pelikancıların hedef göstererek azil sürecini başlattığı Ahmet Davutoğlu, İnci Sözlük’ün kurucusu Serkan İnci’ye röportaj verdi.





Hazırlık aşamasında olan röportaj videosu henüz yayınlanmadı ama İnci, röportajı sosyal medya hesabından duyurdu.





Davutoğlu ile birlikte fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan İnci, “Mükemmel bir çekimdi, Hocaya, ekibine ve kendi ekibime teşekkür ederim. Yakında video geliyor, efsane sorular ve efsane cevaplar…” diye yazdı.





Davutoğlu bir karesine ise İnci şunları yazdı: “Beyler yıllardır şurada muhabbetimiz var. Bir kere şöyle bakmadınız.”













Serkan İnci, AKP’den seçimler için para aldığı iddialarıyla gündemdeydi. İnci’nin, Davutoğlu’nun görevi bırakması sürecini başlatan Pelikan Bildirisi’ne katkı verdiği iddia edildi. Pelikan iddiası, Serkan İnci’nin Pelikan Bildirisi’nin hazırlandığı Kuzguncuk’taki Beyaz Köşk’te çekilmiş fotoğrafının ardından gün yüzüne çıkmıştı.



