Ahmet Davutoğlu, Bahçeli'ye sert çıktı:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursaspor- Amedspor karşılaşmasında çıkan olayları değerlendirdi. Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu olaylarla ilgili 'Amed yoktur' sözlerini sert bir şekilde eleştirdi.





Davutoğlu şöyle konuştu:





"Taraftarların yaş ortalamasına bakıldığında kaçı Yeşili hatırlar? Nasıl geldi, çizildi o resimler oraya? Orada bilinçli, organize bir grup şu mesajı veriyor: 'Biz 90’lı yılların o karanlık dönemine geri götüreceğiz'





Amed yok diyor Bahçeli. Yahu Allah aşkına Bahçeli. Türkmen Beyliği var. Kara Amed Türkmen Beyliği. Dede Korkut’u oku, Amed yazar. Ya ne korkuyorsunuz isimlerden! Yunus Emre’nin Türkçesi ne kadar mukaddesse Feqiye Teyran’ın Kürtçesi de o kadar mukaddestir. Allah dilleri insanlara tanışasınız diye verdik diyor. Ya senin ne haddine bir şeyi, bir kültürü yok sayacaksın. Kimsin?









Ama Bursa’daki olay eğer bir şeyin işaretiyse, kim böyle bir provakasyona bulaşırsa, bilsin ki; 15 Mayıs var. 15 Mayıs’ta hesabı sorulur. Herkes ayağını denk alsın. Türkiye suhuletle seçime gidecek. Güven içinde seçime gidecek."